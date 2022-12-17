ألحّ عليه يشتري منه | كشف ملابسات فيديو مضايقة بائع لسائح بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد البائعين بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإلحاح على أحد السائحين لشراء بعض المشغولات التذكارية السياحية.



وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد البائعين بالمنطقة الأثرية بالهرم، بالإلحاح على أحد السائحين لشراء بعض المشغولات التذكارية السياحية.



وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع عاديات سياحية بالمنطقة الأثرية بالهرم "يحمل ترخيص" ، تم ضبطه.



وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعدم تعمده مُضايقة السائح المذكور، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الترخيص الصادر للمذكور .. وباستكمال الفحص، تبين أن القائم على إدارة الصفحة "القائم بالنشر"(مالك مطعم كائن بإحدى الدول .. ومتواجد حالياً خارج البلاد)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.