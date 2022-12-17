انطلاق سادس لقاءات الرواق الأزهري بمركز شباب بيلا في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سادس لقاءات الرواق الأزهري بمركز شباب بيلا، ودار اللقاء تحت عنوان "الصلاة عماد الدين" كمحور رئيسي اليوم السبت، وتستمر لقاءات الرواق الأزهري لمدة 9 أشهر بمراكز الشباب وتهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب والأسرة المصرية، والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية.

حضر اللقاء 50 مستفيداً برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



أدار اللقاء الشيخ أحمد عبد الوهاب وتناول فيه اهتمام الأسر بتشجيع أبنائهم على الصلاة في أوقاتها ومعاناة بعضهم في حالة عزوف الأبناء عن الانتظام في أدائها، مؤكداً أن الحل في هذه الحالة لا يكمن في التعنيف واللوم بقدر استخدام الأساليب الإقناعية بالأدلة والعودة دائما إلى نقاط الاتفاق، لأن الشباب دائما ما يبحثون عن أهوائهم، وبالإمكان توجيه تفكيرهم إلى أداء الصلاة ولكن بالطرق المحببة الهادئة وأن هذه الطرق ناجحة في عودتهم للصلاة.



تنظم بمراكز شباب كفر الشيخ، لقاءات الرواق الأزهر الشريف بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء تنفيذ فريق عمل الإدارة وفرق العمل بمراكز الشباب.

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