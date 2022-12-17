الأدنى منذ 11 سنة .. نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بتونس تبلغ 8.8%

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 8,8 % وذلك بعد إغلاق الصناديق وبداية الفرز.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، اعتبر بوعسكر أن ضعف نسبة المشاركة جاء نتيجة غياب المال السياسي الفاسد والأجنبي وغياب استعمال الموارد العمومية، داعيا إلى ضرورة المقارنة بموضوعية.

من جانبه، أوضح الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن هذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011.

وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أوضح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الانتخابات لم تشهد خروقا كبرى تؤثر على النتائج.

وأضاف أن هناك بعض المراكز التي لا تزال تستقبل الناخبين طبقا للتوقيت الاستثنائي الذي أقرته هيئة الانتخابات في جزيرة جربة ومدينة جرجيس.

ولفت إلى أن أعضاء المراكز الانتخابية حاليا يقومون بفرز الأصوات، استعدادا لإرسالها لمراكز التجميع الإقليمية في تونس.

وقال إنه بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات في محطات الاقتراع، ستعلن الهيئة عن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات التشريعية.