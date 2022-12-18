شبيهة أستون مارتن .. IM LS7 الكهربائية تخطف الأنظار | صور

قدمت شركة IM Motors والتي تعد أحد تحالفات سايك و Alibaba شانجيانج هاي تك، نسختها الجديدة IM LS7، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الشهيرة، حيث تحمل تلك النسخة الكثير من التقنيات الفنية عالية الأداء، إلى جانب امتلاكها تصميما خارجيا أقرب إلى حد كبير من النسخة الشهيرة أستون مارتن DBX.

السيارة IM LS7

تشير بعض البيانات الإخبارية الصينية، حول تمتع السيارة IM LS7 بمحرك يعمل بتقنية الدفع الخلفي ينتج قوة قدرها 340 حصانا، أما عن طرازات الدفع الرباعي فتأتي بقوة 578 حصانا، مع بطارية كهربائية 90 كيلووات.

السيارة IM LS7

ويمكن لنسخة الدفع الخلفي ان تقطع مسافات تصل إلى 372 ميلاً اي ما يعادل 600 كيلومتر، بينما تتمكن نسخة الدفع الرباعي من الوصول إلى 375 ميلا، أي ما يعادل 575 كيلومتر للشحنة الواحدة.

السيارة IM LS7

وتشير التوقعات أن سعر السيارة الكهربائية IM LS7 سيقدر بنحو 360 ألف يوان صيني، اي ما يعادل تقريبيًا 52 الف دولار، بينما تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها شاشة لعرض البيانات يبلغ قياسها 12.8 بوصة، ومقود حركة رياضي، بالإضافة إلى سقف زجاجي بانوراما.

السيارة IM LS7

وتظهر السيارة IM LS7 بتصميم خارجي رياضي، ويلاحظ ذلك على الجنوط الاربعة للسيارة، بالاضافة الواجهة الامامية ذات المصابيح الحادة، والجزء الخلفي الأقرب من سيارات الكروس اوفر الكوبيه، مع مصابيح خلفية مسحوبة تشمل الناحية الخلفية كاملة.