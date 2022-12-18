العمال البريطاني: المواطن يعاني ضغطا شديدا بسبب فشل الحكومة

كشف عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني، عن الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنين والنقابات في بريطانيا.

وأكد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر”، المذاع عبر قناة “سي بى سى”، أن الشعب البريطانى تحت ضغط اقتصادي شديد للغاية نتيجة سياسة التقشف التي تتبعها حكومة المحافظين.

وأوضح نائب رئيس حزب العمال البريطاني، أن النقابات تنظم إضرابات متتالية خلال الأيام القادمة، وستؤثر على الخدمات العامة وحركة المطارات.

فشل المحافظين

وأكد نائب رئيس حزب العمال البريطاني، هذه إضرابات تدل على فشل حزب المحافظين، وحالة موت واحدة بسبب جوع أو برد ستعجل برحيل الحكومة الحالية.

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