طالبت بإعدامه.. ماذا ورد في مذكرة إحالة قاتل محامي كرداسة للجنايات

أحالت النيابة الكلية بشمال الجيزة المتهم محمد فرحات إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل بنداري حمدي، محامي كرداسة.

وتضمن أمر الإحالة؛ النيابة أن المتهم محمد فرحات إبراهيم، 33 عامًا، كهربائي سيارات وصائد حيوانات، ومقيم في أبو رواش، في 6 ديسمبر 2022 قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامي مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولد لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه فانهال عليه بوابل من الأعيرة النارية، أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم وفقًا لقانون العقوبات في المادة 230، و231، و232، والتي تنص على عقوبة الاعدام و377 فقرة 6 من قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر.

48 ساعة قضتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في سبيل الكشف عن الملابسات الكاملة لمقتل بنداري حمدي محامي كرداسة بعد إطلاق مسلح وابلا من الأعيرة النارية تجاهه داخل مكتيه بمدينة أبو رواش قبل أن يفر هاربا تاركه غارقا في دمائه.

التحريات التي أجرتها مباحث كرداسة بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث مركز كرداسة نجحت في تحديد هوية المتهم، حيث تم وضع خطة بحث رفيعة المستوى للتوصل إلى حقيقة الواقعة.

وتولى فريق البحث الذي اشرف عليه اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث فحص علاقات المحامي المجني عليه وآخر المترددين على مكتبه من خلال فحص كاميرات المراقبة التي كانت الجندي المجهول في حل اللغز والكشف عن هوية الجاني علاوة على شهادات عدد من شهود العيان من المجاورين لمكتب بنداري حمدي، حيث تبين ان المتهم الشهير ب "محمد خيرية" هو من التقطته كاميرات المراقبة يدخل الى مكتب المحامي في وقت معاصر لوقوع الجريمة وعثر بمسرح الجريمة على عباءته التي ظهرت في فيديو كاميرات المراقبة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة قبل مرور 24 ساعة على ارتكابه الجريمة.

ونجحت مأمورية من مباحث كرداسة في ضبط المتهم بعد مطاردته فور هروبه من مسرح الحادث، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة ويجري فريق البحث مناقشته واستجوابه حول دوافعه لقتل المحامي المجني عليه.

وتبين من التحريات الأولية تحديد هوية المتهم بعد رصد وجود خلافات بينه وبين المجني عليه، حيث أنه كان موكلا لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة بزوجة المتهم وعندما خسرها المحامي لصالح الزوجة قرر المتهم الانتقام منه وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربا.

وعقب ضبطه وعرضه على النيابة العامة التي أجرت التحقيقات على مدار يوم كامل قررت حبس المتهم بقتل المحامي المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح ناري بمكتبه بكرداسة، وذلك بعد إقراره تفصيلًا في التحقيقات بارتكابه الجريمة.