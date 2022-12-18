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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فئات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة الحصول والحالات التى يحق لها صرف معاش  تكافل وكرامة والتى يتم الحصول عليه وفق محددات وزارة التضامن الاجتماعي.

حالات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

تتضمنت الحالات التى يحق لها الحصول على معاش  تكافل وكرامة فئات محددة ووفق شروط معينة والتي تتضمن ما يلي:-

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- حالات تحصل على تكافل وكرامة الأيتام

- كما تتضمن الفئات التى تحصل على معاش تكافل وكرامة ذو الاحتياجات الخاصة

- الأرامل والمطلقات

- كما يتضمن أيضا أصحاب الأمراض المزمنة.

- كما تتضمن الفئات كبار السن
 

إجراءات الحصول على معاش تكافل أو كرامة

وهناك مجموعة من الإجراءات اللازمة من أجل الحصول معاش تكافل وكرامة يجب اتباع مجموع من الخطوات والشروط والتي تبدء بما يلي :-

- يجب على الراغب فى الحصول على معاش تكافل وكرامة التوجه للوحدة الاجتماعية التابع لها المتقدم.

- تقديم المستندات المطلوبة

- تتضمن المستندات تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كما يجب على المواطنين أن يحضر صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- إحضار صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- كما يجب أحضار صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن  اسم مكتب التموين إن وجدت.

- كما يلزم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

- وأيضا تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل ضمن المستندات المطلوبة، للحصول على تكافل وكرامة

- كما يلزم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- وبعد تقديم الطلب والمستندات المطلوبة مكتب الشئون، يقوم  اخصائي اجتماعي بإرسال الطلب لبحث الحالة والبت وتحديد نسبة الاحتياج.

الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة يجب تقديم المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال.

- صورة من بطاقة التموين.

- قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة.
 

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خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة

وتشمل خطوات الاستعلام عن فيزا  تكافل وكرامة من خلال ما يلي:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

- الضغط علي  برنامج تكافل وكرامة

- اختيار «استعلم عن نتيجتك»

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا

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