موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر

يبحث عدد كبير من المواطنيين عن كيفية صرف معاشات تكافل وكرامة للفئات المستحقة، والتي حددتها وزارة التضامن الاجتماعى للمستحقين البالغ عددهم 5 ملايين أسرة.

مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة

ويتم الصرف بدءًا من اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 من خلال كارت ميزة، من خلال منافذ atm، وفروع بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد، وذلك متضمنة الزيادة الجديدة لمستحقات شهر ديسمبر، ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة فى منتصف كل شهر ويصرف المستحقين لبرنامج الدعم النقدى.

مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفية عمل معاش تكافل وكرامة والتي وفرته وزارة التضامـن الاجتماعي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعي، والذي يوفر معاشا للأسر المحتاجة، لمساعدتهم في الأمور الحياتية ومعاونتهم في أزماتهم المادية.

معاش تكافل وكرامة



صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022



1- يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

2-عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

3-عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022



1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية :

ـ ملكية أرض زراعية( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعية( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثة أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( باشتراك تأميني )

معاش تكافل وكرامة

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( بدون اشتراك تأميني ) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة ( مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع )

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

ـ مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ امتلاك معدات ثقيلة مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... ).

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية ( تجميد لحين التحقق ).

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ( تجميد لحين التحقق ).

الفئة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2022

الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب.

معاش تكافل وكرامة

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة



1- صور بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقماً سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

2- يقدم المواطن صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

3- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

4- صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

5- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

6- يتم تقديم قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

7- في حالة الإعاقة أو المرض المزمن يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

8- بالنسبة للأيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

9- في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.



معايير القبول برنامج معاش تكافل وكرامة 2022

1- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية .

معاش تكافل وكرامة

شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة 2022

حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات .

معايير الإقصاء من برنامج معاش تكافل وكرامة 2022

1.القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضى معاش من تلك الجهات.

2.حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .

3.امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

4.امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000

5.امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

6. العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) .

7. العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .

8. التواجد/العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9. ملكية عمل خاص/شخصي.

10. وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .