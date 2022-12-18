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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تنقذ 160 مهاجرا خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، أنها أنقذت أكثر من 160 مهاجرا ليل خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة وفي ظل طقس بالغ البرودة، بعد أيام فقط من حادث غرق سفينة.

وأضاف مسؤولون أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب "واجه صعوبات" قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم الى ميناء كاليه، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء بولوني.

بدوره أحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب.

وقدم رجال خدمات الانقاذ الفرنسية الرعاية اللازمة لجميع المهاجرين.

وهذا العام سجل عبور المهاجرين من شمال فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب رقما قياسيا وصل الى 40 ألفا، حيث يخاطر هؤلاء بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في ظل ظروف مناخية قاسية.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء في غرق سفينة قبالة ميناء دوفر بجنوب بريطانيا.

وجاءت هذه المأساة بعد نحو عام من مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا في القناة في حادث آخر.

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