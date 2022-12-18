روسيا: العقوبات الأخيرة ضدنا ستأتي بعواقب سلبية على الاتحاد الأوروبي

أكدت الخارجية الروسية أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستأتي بعواقب سلبية كسابقاتها على الاتحاد الأوروبي، وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القول إن "مسألة حظر بث أربع وسائل إعلام روسية أخرى في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو انتهاك لحق سكان الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى المعلومات".

وأضافت زاخاروفا: "لقد لفتنا الانتباه إلى بنود حزمة العقوبات الجديدة، والتي تنص على إمكانية قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم استثناءات معينة من العقوبات لصالح عدد من مصدري الأغذية والأسمدة الروس وهو ما يعد اعتراف من الاتحاد الأوروبي بأن إجراءاته التقييدية أدت إلى تقويض الأمن الغذائي العالمي لفترة طويلة، حيث أنها موجهة ضد مجمع الصناعات الزراعية الروسي، وتخلق حواجز كبيرة أمام استمرار تصدير منتجاتنا الزراعية إلى بلدان ثالثة".

وأوضحت أنه "اذا كان الاتحاد الأوروبي جاد بشأن الأمن الغذائي، فإنه يجب اتخاذ خطوات تكون شاملة، تنص على رفع كافة التدابير التقييدية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على توريد الحبوب والأسمدة والمواد الخام اللازمة لإنتاجها، من حزمة العقوبات ضد روسيا" .

ميدانيا، لقي مدني مصرعه وأصيب 7 آخرون، وسط مواصلة القوات الأوكرانية ضرب الأحياء السكنية في دونيتسك.

وأشارت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم إلى أن كييف تواصل قصف الأحياء السكنية في دونيتسك وتوسع دائرة استهداف المدنيين.

وفي لوجانسك، أعلنت السلطات، مقتل 3 مدنيين جراء القصف الأوكراني على مدينة شاستيا بصواريخ هيمارس.

وكان رئيس دونيتسك الشعبية "دينيس بوشيلين"، قد أعلن سابقا أن النظام الأوكراني يواصل قصفه المكثف على المناطق السكنية انتقاما لخسائره على خطوط التماس.