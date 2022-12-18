مستر أولمبيا.. مكافأة مالية ضخمة تنتظر صاحب اللقب الجديد

أعلن مسئولو بطولة مستر اولمبيا 2022 عن مكافآت الموسم الحالي من البطولة للرجال والسيدات والتي بلغت 1.6 مليون دولار موزعه علي 11 مسابقة مختلفه .

وزادت جوائز مستر اولمبيا 2022 عن النسخة السابقة بمعدل 200 ألف دولار .

وفي بطولة مستر اولمبيا السابقة حقق البيج رامي المركز الول وحصل علي جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار فيما حصل المركز الثاني علي 150 ألفا.

وتعد بطولة مستر اولمبيا اشهر البطولات لكمال الأجسام على مستوى العالم ونجح المصري بيج رامي في تحقيق لقبي النسختين الماضيتين 2020 و 2021 .

وتقام بطولة مستر أولمبيا 2022، خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من الأبطال العالميين.