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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة المنوفية تنظم ورشة تدريبية بالجامعة حول أنواع الحرائق وأساليب مواجهتها

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، ورشة تدريبية بكلية التربية بجامعة المنوفية تحت عنوان : "أنواع الحرائق وأساليب مواجهتها" ، استهدفت تعريف العاملين بالكلية بقطاعاتها المختلفة وأقسامها وإداراتها بأنواع الحرائق بالتنظيمات المؤسسية وأسبابها وطرق وأساليب الوقاية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من الإدارة العامة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة من اجل وجود بيئة عمل  آمنة ونشر أهداف السلامة والصحة المهنية .

 وأوضح سعد عبدالحميد عبدالرحيم مدير المديرية أن الندوة تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي وضعها قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وكيفية تطبيقها للحفاظ على بيئة العمل والعمال والمترددين في نفس الوقت، تحت إشراف كيميائى محمد عبدالله كامل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وبحضور الباحثين بإدارة السلامة والصحة المهنية الكيميائية نيللى حبيب، والكيميائية دعاء محمد، والكيميائي نهاد عبد المعطي ‏، والمهندسة سلوي المكاوى مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية بشبين الكوم، والدكتورة سهير بسيوني مدير عام الكلية ،وعدد من العاملين في إدارات كلية التربية.

 

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