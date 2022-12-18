عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : تحرير 476 محضرا تموينيا خلال 48 ساعة

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه تم تحرير 476 محضر تمويني خلال 48 ساعة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، أنه فور تكليفات محافظ المنوفية تم تشكيل لجان ميدانية للتفتيش وتشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز ، وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة.

خلال يوم .. تحرير 213 محضر تمويني في المنوفية

"الشغل مش عيب".. جهاد وسمر بنتان تعملان على عربة كبدة في المنوفية

 وأسفرت الحملات عن تحرير 382 محضر ضد أصحاب المحلات والأسواق العامة لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار و حيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، كما تم تحرير (94) محضر ضد أصحاب المخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والتشغيل.

وأضاف أنه فيما يخص المنصرف من السلع التموينية ، فقد تم خلال شهر ديسمبر الجارى صرف السلع التموينية بنسبة (86)% وذلك حتى اليوم الأحد وجارى صرف باقى الإستعاضات.
كما أفاد مدير مديرية التموين بأنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتوفير أماكن لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بواقع منفذين بكل مدينة لتلبية إحتياجات ومتطلبات المواطنين وحمايتهم من جشع التجار وغلاء الأسعار.

وشدد محافظ المنوفية ، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

الحملات التفتيشية منتهية الصلاحية المنوفية السلع التموينية محافظ المنوفية مديرية التموين صرف السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

ترشيحاتنا

وزير المالية: تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس لا علاقة بسرية الحسابات

وصول المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

انخفاض النسبة إلى 52%..القباج : محو أمية 900 ألف من مستحقي "تكافل وكرامة"

فرصة "ميسي" الأخيرة.. نهائي كأس العالم 2022 يتصدر أغلفة الصحف العالمية

صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في أوكرانيا

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

ابتزاز صباح وطعن شيرين ومحاولة اغتيال.. ماذا قالت نضال الأحمدية لقناة الجديد|فيديوجراف

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ