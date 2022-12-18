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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الوزراء: لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من موازنة الدولة

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، أنباء بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة.|

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة، مُشددةً على أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، مُؤكدةً على أن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة، بشكل كامل وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة وبلبلة المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). 

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