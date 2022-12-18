الوزراء: لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من موازنة الدولة

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، أنباء بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة.|

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة، مُشددةً على أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، مُؤكدةً على أن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة، بشكل كامل وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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