صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بإنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وكذلك في جزء من منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف.

وفقًا لبيانات وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، "تم الإعلان عن حالة التأهب للغارات الجوية في الساعة 13.04”.

وبحسب البيانات، فقد تم الإعلان عن الإنذار في هذه المناطق بشكل متزامن تقريبًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، إحباط 40 هجوما روسيا على 15 موقعا في دونيتسك ولوجانسك خلال يومين.

قال عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، إن التدفئة أعيدت بالكامل إلى كييف بعد القصف الروسي الأخير الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء.

وقال كليتشكو عبر تطبيق المراسلة "تليجرام" إن: "المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد القصف الأخير".

وأضاف: "على وجه الخصوص، تم استعادة نظام التدفئة في العاصمة بالكامل. وتعمل جميع مصادر الإمداد الحراري بشكل طبيعي".