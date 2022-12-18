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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مصطفى الفقي بجامعة عين شمس: دور الشباب أساسي في بناء الجمهورية الجديدة|صور

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت منذ قليل فاعليات ندوة بعنوان دور الشباب في الجمهورية الجديدة للمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، بجامعة عين شمس. 

ونظّمت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان دور الشباب في الجمهورية الجديدة للمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، وذلك اليوم الأحد 18 من ديسمبر  بقاعة المؤتمرات الكبرى كلية الصيدلة.

قال الدكتور مصطفى المفكر السياسي إن طلاب جامعة عين شمس  يتمتعون بمهارات نقدية تدرك الاختلاف، لافتًا إلى أن العقل الناقد قادر على أن يستوعب ما جرى من تغيير وما حدث من تحول بالمجتمع ويصنع منه الجديد.

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وأكد الدكتور مصطفي الفقي أن الجمهورية الجديدة لا تبنى بالشعارات مشيرا الى ان الشباب هو الحجر الاساسي في بناء الجمهورية  الجديدة.

وأضاف الفقي خلال كلمته في ندوة بجامع. عين شمس أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لمصر للمشاركة في قمة المناخ بأن مصر أم الدنيا هي عبارة تاريخية.


وذكرت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، أن ندوة دور الشباب في الجمهورية الجديدة تأتي تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويدير الحوار الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، وتنسيق أحمد خالد منسق عام الأسرة.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
لمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي جامعة عين شمس طلاب جامعة عين شمس الجمهورية الجديدة كلية الصيدلة

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