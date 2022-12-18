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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شاهد عيان على تقدم المسلمين.. شيخ الأزهر: تمسكوا بلغتكم العربية وحافظوا عليها

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

طالب الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالحفاظ على اللغة العربية والتمسك بها، مؤكدا أنها شاهدة على تقدم المسلمين والعرب على مر العصور.

 

وقال شيخ الأزهر، في بيان له، تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية: تمسكوا بلغتكم العربية، وحافظوا عليها، وعلموها أبناءكم، وازرعوا فيهم أن اللغة هُوية، وأن الحفاظ على الهُوية لا يتعارض مع الحداثة ورَكْب التقدم، فلقد اختُصَّت العربية دون بقية اللغات بفضائل عدة؛ فكانت وعاء لخاتم الرسالات، وشاهد عيان على تقدم المسلمين والعرب وتفوقهم في مختلف العلوم على مرِّ العصور.

 

ويحتفل العالم اليوم الأحد بـ« اليوم العالمي للغة العربية»، والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 2012؛ ويرجع السبب وراء اختيار يوم الثامن عشر من ديسمبر تحديدًا ليكون يومًا عالميًا للغة العربية إلى كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمة المتحدة رقم 3190، والذي ينص على إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وكان ذلك في عام 1973، بعد ضغط دبلوماسي من قبل المملكة العربية السعودية والمغرب بالتعاون مع بعض الدول العربية الأخرى.

وفي أكتوبر عام 2012، وخلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو، تم اختيار يوم 18 ديسمبر ليكون يوما عالميا للغة العربية، واحتفلت اليونسكو للمرة الأولى في تلك السنة بذلك اليوم

 

 

أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم العالمي للغة العربية العربية اللغة العربية

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