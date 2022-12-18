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منوعات

بعد تهديها حياة الإعلامية أميرة بهي الدين..معلومات مهمة عن الوسادة الحرارية الكهربائية

أميرة بهي الدين.معلومات
أميرة بهي الدين.معلومات مهمة عن الوسادة الحرارية الكهربائية

أعلنت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، صباح اليوم الأحد، عن نجاتها من واقعة احتراق بسبب الوسادة الحرارية “المخدة الكهربائية” أثناء نومها في ساعات الليل حيث استيقظت بشكل مفاجىء على احتراق الوسادة الحرارية “المخدة الكهربائية” إضافة إلى امتداد الحريق إلى أشياء أخرى كالبطانية والمرتبة، مؤكدة: “اتكتب لي عمر جديد، شلت كل حاجة بعيد عن بعض لانهم كانوا كلهم سخنين وبيسحيوا ويحرقوا بعض و...... فتحت الشباك و... ربنا نجاني من أصغر الشرر وأكبر الحرائق ومن اللي معرفوش”.

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الوسادة الحرارية

ويقدم لكم “موقع صدى البلد” في هذا التقرير أبرز المعلومات عن  الوسادة الحرارية “المخدة الكهربائية” وخطوات للنجاة من الحرائق المفاجئة:

-صنعت الوسادة الحرارية “المخدة الكهربائية”من أجل امتصاص الرطوبة من أجسام مسخدميها عن طريق عمل كمادات لأي آلام في الجسم للتخفيف من الآلام   الروماتيزم و آلام الرقبة و آسفل أسفل الظهر.

-تعمل الوسادة الحرارية “المخدة الكهربائية” المصنوعة على الأغلب من خامة المايكروفايبر امتصاص الرطوبة وإرخاء العضلات ومنح الجسم الراحة والانسجام.

-يأتي في إرشادات استخدام الوسادة الحرارية “المخدة الكهربائية” أنه يمكن حضنها أثناء النوم لمن يعانون من الأرق وعدم القدرة على الغوص في نوم عميق، كما يمكن وضعهاعلى الرقبة أو الظهر أو القدمين أو أي مكان به ألم لتخفيف الألم.

المخدة الكهربائية

-ويشير مصنعي  الوسادة الحرارية “المخدة الكهربائية” والتي يبدأ سعرها على الأغلب من 300 جنيه مصريا إلى مخدة التدليك الحرارية تقلل من آلام المفاصل والعظام خاصة في فصل الشتاء لأنها تمتص الرطوبة من الجسم.

-يوجد أيضا بطانيات كهربائية قد يكون لها نفس المخاطر عند الاستعامل الخاطىء أو غي الحذر أو سيء الجودة في السوق. 
 

خطوات النجاة من الحريق

 

أوضح اللواء ممدوح عبد القادر،  مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية  خلال حديث خاص سابق لموقع “صدى البلد”، أن الحريق ينقسم في خطورته إلى ثلاثة أقسام كالتالي:

أولا : في الأعلى:

أوضح اللواء أنه إذا تعرض شخص لحرييق في الشقة السكنية الأعلى منه، فإن فرصة هروبه من المكان و النجاه منه تكون قوية، فقط عليه أن يضع قطعة من القماش مبللة على أنفه و الركض سريعا على السلالم عدم إستخدام المصعد في حالة الحريق .

ثانيا : في نفس الدور:

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، أنه إذا نشب حريق في نفس الدور الذي تسكن فيه، ايضا تكون فرصة النجاه قوية، فقط عليك أن تضع قطعة من القماش القطنية المبللة حول أنفك و فمك، و الخروج سريعا من المبنى ,

ثالثا : في الأسفل:

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، أن تلك احالة هي الأخطر على الإطلاق، لأن النيران و الدخان تتصاعد إلى الاعلى، فإذا استطعت الخروج من المكان فور إستشعار الدخان يكون ذلك أفضل حل، أما إذا تعثرت و لم تتمكن من الهرب، يفضل النوم على الأرض حتى تتمكن قوات الحماية المدنية من الوصول إليك، و أشار إلى أن تلك الطريقة هي الأمثل لتفادي الإصابة بالإختناق لأن المسافة بين الغاز أو الدخان المتصاعد و بين الأرض تكون 15 سم .

 

 

الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين أميرة بهي الدين احتراق الوسادة الحرارية المخدة الكهربائية امتداد الحريق النجاة حريق

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