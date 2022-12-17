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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كاتبها في كل اتجاه.. توكتوك الركوب مجانا لغير القادرين يثير تعاطف الآلاف.. شاهد

توكتوك الركوب مجانا
توكتوك الركوب مجانا لغير القادرين يثير تعاطف الآلاف

مع ازدياد الضغوط الاقتصادية عالمية بسبب كثرة الصراعات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، يتوقف الكثيرون عن عمل الخير أو تقديم مساعدات للمحتاج، لكن كشف مقطع فيديو ومجموعة من الصور المنتشرة والمؤثرة عن حرص شديد من شاب عشريني أو ثلاثيني العمر والذي رغم ضعف إمكانياته إلا أنه مصر على استمرار عمل الخير من من خلال مصدر رزقه البسيط “توكتوك.

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«الركوب مجانا لغير القادرين».. جملة كتبها الشاب المجهول الاسم للآلاف لكنه قد يكفي أنه قد يكون معروفا عند رب العباد -تعالى- أكثر من 10 مرات على التوكتوك الخاص به، طابعا جملة «الركوب مجانا للغير قادرين» على ظهر التوكتوك الخاص به “5 مرات”، وعلى كلا  جانبي مصدر رزقه “مرتين”، وفي مقدمة التوكتوك “مرة أيضا”. 

توكتوك الركوب مجانا لغير القادرين يثير تعاطف الآلاف

وظهر في مقطع فيديو مدته أقل من دقيقة، توثيق مقدمي محتوى عبر السوشيال ميديا، أثناء قيادتهم السيارة سائق التوكتوك مع المنادة عليه والدعاء له، مرددين: “الله يبارك لك، انت راجل محترم وربنا يرزقك”، ليرد عليهم: “ربي يحفظك ويرضيك”، مختتمين: “الشاب دا نموذج جميل جدا، ومفترض يكون قدوة لكل الشباب خاصة، دا بيتاجر مع ربنا، تجارة ربحانه، وطول ما فيه زيه الدنيا هتكون بخير، وأتمني الشباب يعملوا زيه من تجارة ربحانه”.

توكتوك الركوب مجانا لغير القادرين يثير تعاطف الآلاف

توكتوك الركوب مجانا لغير القادرين

وكثر دعاء مشاهدي الفيديو والصور لسائق التوكتوك الذي وهب جزاء من مصدر رزقه لنقل غير القادرين مجانا، قائلين: “ربنا يرزقه من حيث لا يحتسب ويجعله من أهل الخير وكل من بيقدم خير وبيقدم نموذج محترم”، “ربنا يرزقك ويوسع عليك ويفتح كل أبواب الرزق قدامك”، “لسه الدنيا بخير تقريبا في أمل فيكي يا دنيا”.  

توكتوك الركوب مجانا لغير القادرين يثير تعاطف الآلاف

وأضاف آخرون: “جماعه والله المفروض ده حال مصر لو كل جار عنده عربية يوصل جاره أو العيال حتي لو اول الشارع أو أول المترو أو اول المحطه حتي والله ما فيه حزن ولا هم كبير ونوفر لبعض حتي نص الموصلات كل مابقول هذا الكلام أصل الدنيا مفيهاش امان طيب الجار ماا نت عرفه أو في الشارع أو بصلي معك في المسجد أو مع اولادك في المدرسه يعني الأقرب فالقراب”، “لازم تعمل للراجل ده حاجة كويسة تخليه نموذج لكل سائقي التوك توك والسائقين عموما خليهم نموذج اشهرووو علي اد ما تقدر، الله يوفقك لفعل الخير، لسه في قلوب المصريين رحمة لسه ولسه ليوم الدين إن شاء الله”.

توكتوك الركوب مجانا لغير القادرين يثير تعاطف الآلاف

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