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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعش يعلن مسئوليته عن الحادث الإهاربي في كركوك بالعراق

تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، تبنى الهجوم الذي استهدف أفراد الشرطة العراقية بعبوة ناسفة في كركوك.

و أفادت وسائل الإعلام العراقية اليوم، بمقتل وإصابة 8  من أفراد الشرطة الاتحادية جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب كركوك.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصادر أمنية قولها، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلتين للدورية أحداهما ناقلة جنود والأخرى عجلة عسكرية نوع "همر" في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك".

وأضافت المصادر، أن التفجير أسفر عن سقوط 8 منتسبين ضحايا بينهم ضابط برتبة رائد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عملية تفتيش ضمن منطقة الحادث، والقوة الموجودة لديها علم مسبق بوجود عبوات على الطريق.

وعلى خلفية الهجوم الإرهابي، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة كركوك، اليوم الأحد.

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وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول  "إن عملاً إرهابياً جباناً، أدى إلى استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من الجنود بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك".

وأضاف رسول في بيان أوردته قناة السومرية نيوز أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بعد الاطلاع على الحادث، بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم، لافتا إلى أن العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد القوات الأمنية.

كما أمر القائد العام ، القطاعات الأمنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية، كما وجه أيضاً بتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي.

داعش تنظيم داعش الإرهابي كركوك محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي العراق

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