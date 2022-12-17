وثق يوميات وتاريخ بغداد بريشته.. وفاة أشهر فنان تشكيلي في العراق

غيب الموت الفنان التشكيلي العراقي زيد الزيدي، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة.

وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة زيد الزيدي، خاصة انه يعد واحدا من رموز الفن الحديث في العراق.

قدم الفنان الراحل زيد الزيدي العديد من اللوحات المستوحاة من مشاهد يومية من العراق، من بينها القهوة العربي ومشاهد الجمال والخيول.

فضلا عن تقديم مشاهد فنية مستوحاة من التاريخ القديم للعراق، والبيوت القديمة والأماكن التاريخية والتراثية التي تتميز بها العراق.

اعتاد الرسم بالألوان الزيتية وقدم لوحات عن الخيل العربي الأصيل، وتستكمل المسيرة من بعده ابنته الفنانة التشكيلية سمر الزيدي.

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