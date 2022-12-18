نقيب الزراعيين: أردب القمح لن يقل سعر توريده عن 1200 جنيه

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الدولة تستهدف دعم المزراعين لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "لابد من إجراء دراسات جدوي لتحديد سعر توريد منطقي ولتوفير عائد مجزي للفلاحين".

وأوضح خليفة، أن أردب القمح لن يقل عن 1200 جنيه وفقا لزيادة مدخلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه في حالة تساوي أسعار الحكومة مع الأسعار العالمية سيورد الفلاح وقتها كافة انتاجه للحكومة.

وقال: "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم المفاجأة بمشروعات جديدة وآخرها مشروع وادي الشيح الذي بصم مشروعات حيوانية وزراعية، مضيفا:" مشروع وادي الشيح لم يكن يعرف عنه الرأي العام أي شئ حتي فاجأنا الرئيس السيسي بهذا الانجاز.