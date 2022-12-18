أخيراً تحقق حلم ميسي.. شوبير يهنئ الأرجنتين بكأس العالم

هنأ الاعلامي احمد شوبير المنتخب الأرجنتيني بمناسبة فوزه بكأس العالم لكرة القدم وذلك بعد الفوز علي المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية في المباراة الختامية التي أقيمت في قطر.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الأرجنتين بطل العالم اخيراً عدالة كرة القدم يا ليو، أخيراً تحقق حلم ميسي"

توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل"



وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.