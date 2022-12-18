عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهئي كأس العالم .. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وفرنسا

صدى البلد

فاز ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين، بلقب رجل المباراة التي جمعت فريقه مع فرنسا على ملعب لوسيل، في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وسجل ميسي هدفين في مواجهة الديوك التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3) في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم التانجو الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

وسجل هدف الأرجنتين الثاني دي ماريا في الدقيقة (36)، بينما أحرز كيليان مبابي أهداف فرنسا الثلاثة، منها هدفين بركلات الجزاء.

ويعد هذا أول لقب لكأس العالم تفوز به الأرجنتين منذ عام 1986.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد النسخة الحالية من كأس العالم في قطر.

ميسي ليونيل ميسي كأس العالم منتخب الارجنتين مبابي اعتزال التعادل الايجابي كيليان مبابي كأس العالم قطر 2022 قطر 2022 كأس العالم فى قطر اللعب الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام الدولي

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيفانكا ترامب تحتفل بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022

إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022

خلي بالك لو في السعودية.. هذا الفعل بسياراتك يغرمك 10 آلاف ريال

رسميا.. ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر 2022

ميسي المصري في حتة تانية.. فيديو البرغوث الأكثر انتشارًا بعد نهائي المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميسي المصري في حتة تانية.. فيديو البرغوث الأكثر انتشارًا بعد نهائي المونديال

طريقة عمل محشي الكوسة بدون أرز

يقتل الفيروسات ويمنع آلام الدورة الشهرية.. فوائد خارقة لتناول العسل على الريق

بلقيس تظهر بإطلالة من تصميم فالنتينو في حفل ختام كأس العالم.. صور

فيديو

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

بشحمه ولحمه.. ويجز في "الهاف تايم" بكأس العالم 2022|فيديوجراف

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ