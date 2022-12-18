نهئي كأس العالم .. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وفرنسا

فاز ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين، بلقب رجل المباراة التي جمعت فريقه مع فرنسا على ملعب لوسيل، في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وسجل ميسي هدفين في مواجهة الديوك التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3) في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم التانجو الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

وسجل هدف الأرجنتين الثاني دي ماريا في الدقيقة (36)، بينما أحرز كيليان مبابي أهداف فرنسا الثلاثة، منها هدفين بركلات الجزاء.

ويعد هذا أول لقب لكأس العالم تفوز به الأرجنتين منذ عام 1986.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد النسخة الحالية من كأس العالم في قطر.