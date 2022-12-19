رحلت وتركت 5 أبناء.. أسرة ضحية غدر زوجها: كانت بتشقى علشان تربي أولادها

سماح كانت دائما مكافحة وتعمل علي تربية أبنائها بالحلال وتحملت ضرب زوجها وإهانته المستمرة لها وكل هذا بسبب أبنائها الخمسة والتي رزقها الله من زوجها المتهم والذي قام بطعنها هي وسيد الرجل الخلوق والذي كان دائما ما يساعدها لوجه الله تعالي..بهذه الكلمات بدأت اسرة "سماح الهادي" والتي لقيت مصرعها علي يد زوجها تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها.

زوج يقتل زوجته لشكه في سلوكها

أكدت "أيه " شقيقة المجني عليها قائلة..سماح طول عمرها مستحملة زوجها السيد والذي إعتاد التعدي عليها بالضرب والإهانة ووصل الأمر في بعض الأحيان الي قيامه بإطفاء سجائر بجسدها وفي كل مرة يعود إليها معتذرا وذلك بسبب الفلوس وخاصة أن سماح كانت تعمل من اجل كسب لقمه عيش بالحلال وكان دائم الطمع في رزقها.

استكملت شقيقة المجني عليها أنه آخر مشاهدة لها لشقيقتها المجني عليها كانت قبل الجريمة بيوم وخرجت لشراء بعض المستلزمات لإعداد الطعام لنجلها وعندما خرجت وإذا فجأة يأتي الينا خبر انها غارقة بدمائها وان زوجها قام بطعنها هي وسيد صاحب عربية الحلويات المتواجدة بالقرب من مركز شرطة ههيا.

وأضافت "ايه" قائلة سيد طول عمره راجل محترم وعمره ما بص لحد بصة مش كويسة وكان دائم العطف علي شقيقتي وأبنائها الخمسة وخاصة انه قام بمساعدتها للعمل بكانتين المدرسة وبإحدي مخازن الأدوية وكان دائما ما يساعدها أيضا في دفع إيجار الشقة السكنية التي كانت تسكن بها هي وأولادها متسائلة كيف يعقل ان يكون هذا الرجل صاحب فعل الخير أن ينظر إلي سماح نظرة غير أخلاقية.

الضحية الثانية كان يعطف على الزوجة رأفة بحالتها

وأكدت شقيقة المجني عليها قائلة سماح من كتر الضرب والإهانة قرت ترك بيت زوجها والذي ساعدته في بنائه وقامت بشراء تروسيكل له للعمل عليه ولكنه لم يكن علي قدر المسئولية وكان دائم الضرب والتعدي عليها ووصل الأمر إلي ان قام بكسر أسنان إحدي بناته وقام بطرد عريس الأخري .

وأختتمت شقيقة المجني عليها قائلة نطالب جميعا بالإعدام للمتهم بقتل شقيقتي وقتل الأستاذ سيد وخرب بيتنا وبيت الرجل الطيب وترك أبنائه حتي يكون رادعا لكل من تسول له نفسه ان يرتكب مثل تلك الفعل .

فيما أستكمل أحد أقارب المجني عليها قائلا..الضنا بيكسر النفس وسماح كانت مستحملة علشان خاطر أبنائها الخمسة من اجل تربيتهم وتعليمهم ولم تكن تتوقع ان تكون تلك نهايتها ونطالب جميعا بتنفيذ القصاص في المتهم الذي لم يخشي الله او يرعي العشرة التي كانت بينهم وأرتكب فعلته.

تفاصيل الواقعة والقبض على المتهم

كان مركز ههيا وتحديدا شارع كوبري البحر الصغير بمركز ههيا بمحافظة الشرقية شهد قيام زوج بطعن زوجته طعنتين مستخدما سلاح أبيض وقتل شخص آخر صاحب عربة لبيع الحلوي.

فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم ارتكب فعلته اعتقاداً منه بوجود علاقة عاطفية تجمع زوجته والمجني عليه فارتكب تلك الفعلة الشنعاء.

ومن جانبها فقد تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام " السيد.ع.م" 49 سنة، عامل، بقتل زوجته " سماح.ال.ن" 46 سنة، عاملة مقيمة مركز ههيا، و " السيد.إ.ح" 59 سنة، باحث بمدرسة ههيا الثانوية، صاحب عربة لبيع العصائر والحلويات، فى الشارع على كوبرى البحر الصغير، بالقرب من مركز شرطة ههيا.

وأفادت التحريات الأولية، أن الزوج دائم الشك بسلوك زوجته، وعلى اعتقاد بوجود علاقة عاطفية تجمع المجنى عليهما، و حين رأى زوجته تجلس مع المجنى عليه اشتعل غضيا وقام بطعنهم مستخدما سلاح أبيض، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

فيما تمكن رجال مباحث مركز ههيا من ضبط المتهم و تم تحرير محضر رقم 14385، و جارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.