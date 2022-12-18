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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ارتداها النبي عيسى وتصنع من وبر الماعز.. ما قصة الزي العربي الذي ظهر به ميسي

الملك فيصل الثالث
الملك فيصل الثالث وميسي مرتديا البشت

ظهر لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي مرتديا زيا عربيا خلال حصوله على كأس العالم لعام 2022، بعد فوز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح.

ميسي يرتدي زي عربي

خطف الأنظار ليونيل ميسي بارتدائه هذا الزي العربي، الذي يسمى "البشت" ويُعرف بأسماء اخرى مثل العباءة و"المشلح".

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المعروف عن هذا الزي نها عباءة رجالية، اعتاد الرجال ارتدائها منذ آلاف السنين، بل ويعود تاريخها إلى الأنبياء قديما، خاصة لساكني الأراضي المقدسة.

بحسب أقدم سجل تاريخي ذكر فيه "البشت"، فقد كتب عنها المؤرخ الإغريقي "هيروديت" وقال أن الجنود العرب اعتادوا ارتدائها في القرن الخامس قبل اليلاد.

وقال عنها: "«الجنود العرب يلبسون عباءة طويلة يربطونها بحزام و أقواسهم الطويلة على أذرعهم اليمنى ويتم وضعها بشكل مقلوب».

سبب تسميتها بـ البشت 

ترجع تسميتها "البشت" إلى الأكدية وهي اللغة العراقية القديمة في أرض بابل، وكانت تشير إلى الهيبة والجلال، وارتداها قديما النبي عيسى واهل الشام.

ارتدى البشت الأمراء والملوك والنبلاء على مر التاريخ، وكان يصنع قديما من وبر الجمال او شعر الماعز، حيث يتم غزل هذه المواد لصناعة الخيوط منها واستخدامها في نسج البشت.

صناعة البشت

تستغرق صناعة البشت العديد من المراحل، فبعدما تمر بمرحلة غزل الصوف والخيوط القطنية، فإنه تمر بمرحلة الحياكة باستخدام الآلة، وتتنوع غلى عدة طرق منها الدربويه والتركيب.

وتتميز الدربويه بأنها خياطة يدوية تتضمن العديد من النمنات من الزي والتصميم الأصلي  ويتم التطريز يدويا، أما التركيب يكون عبارة عن دربويه جاهز على شكل شريط ويتم تثبيته.

وباختلاف طرق صناعة البشت فإنها تحتاج إلى العناية والدقة الشديدة خلال إعداده، لعدم تعرض الثقب أو التل وتشتهر المملكة العربية السعودية بصناعة البشت خاصة للملوك والأمراء وكبار الشيوخ.

أنواع البشت 

تتنوع العباءات الرجالة البشت بحسب الطراز، ويعد البشت الجاسبي هو الجهة باللون المذهب، ويرجع تسميتها إلى الشيخ خزعل بن جابر وهو اول من عمل هذه العباءات مطرزة باللون الذهبي لهذا نسبت إليه.

اما العباءة الثانية فتسمى التحرير، وتم اختيار هذا الاسم نسبة إلى الحرير والخيوط الستخدمة لصنع العباءة، ويوجد هذا النوع في العراق.

وتنقسم إلى نوعين، نوع صيفي يكون نام وغالي الثمن لصناعته من الخيوط الغالية الراقية في العالم، ونوع آخر شتوي عادة ما يكون باللون الابيض او الاسود.

ليونيل ميسي منتخب الارجنتين كأس العالم البشت زي عربي

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