سامية الطرابلسي تعتمد صيحة الفرو في شوارع لندن

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء زيارتها للعاصمة لندن.

وبدت سامية بإطلالة عصرية، وارتدت فستانا قصيرا، ونسقت عليه جاكيت فرو باللون اللبني، ما عكس أناقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة، وتركت خصلات شعرها البنية تنسدل على ظهرها بشكل مرتب ولامع كالحرير.





يشار إلى أن أحدث أعمال سامية الطرابلسي فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.



وشاركت سامية الطرابلسي فى رمضان المنقضي بمسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.