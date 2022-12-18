رغبة كونية عالمية.. عمرو أديب يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم| فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم، قائلا: حركة الكون كله كانت مع الأرجنتين، كان هناك رغبة كونية جماعية من أجل حصول الأرجنتين على كأس العالم.

وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"،:" الأرجنتين منتخب كبير.. وميسي أحسن لاعب في العالم"، متابعا: تشعر أنك أمام قصة أسطورية يجب أن تنتهي بفرحة ميسي وعائلته".

وأشاد بتنظيم قطر للبطولة، قائلا:"بصراحة قطر عملت بطولة كأس عالم عظيمة، كان التوقع قبل الكأس أن الأماكن لن تكفي".

واسترسل:"بصراحة قطر شرفت العرب، تنظيم قطر لكأس العالم لا يستطيع أحد أن يقول عليه شيئًا، فهي نجحت في استيعاب كل الثقافات، ونقلت الثقافة العربية للعالم بشكل جيد".