بـ سفن حربية وغواصات نووية.. الجيش البيلاروسي يعلن التأهب لمواجة التحديات الخارجية

أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، أن القيادة العسكرية في البلاد تحافظ على تأهب قوات الجيش، في ظل التهديدات التي تتعرض لها بيلاروس.

ونوه فولفوفيتش بأن هناك أكثر من 20 سفينة حربية وغواصتين نوويتين وحاملتي طائرات وأكثر من 350 صاروخ كروز بحري وجوي في البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر البلطيق، موجهة نحو المناطق الغربية لروسيا وجميع الأراضي البيلاروسية.

وأضاف: "ونحن نأخذ هذا في الاعتبار، وبناء على ذلك، نبني خططنا لحماية بلدنا. وللقيام بذلك، نحافظ على تشكيلاتنا ووحداتنا العسكرية في القوات المسلحة في حالة استعداد وتيقظ دائم، والرئيس يشرف على هذا شخصيا".

وأكدت هيئة الأركان البيلاروسية أن جميع الأنباء التي يجري تداولها حول استعداد جيش بيلاروس لعمل عسكري، "مضللة وكاذبة".