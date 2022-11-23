لوكاشينكو: زيادة التماسك بين أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أولويات بيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم /الأربعاء/ أن تحقيق التضامن داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيكون أحد أولويات بيلاروسيا بعد أن تتولى رئاسة هذا التحالف الدولي العام المقبل.

وقال رئيس بيلاروسيا -خلال اجتماع موسع لمجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الأرمينية يريفان- "إنه في ظل الظروف الحالية، نرى أن الأهداف الأساسية التالية خلال رئاسة بيلاروسيا للمنظمة، تتمثل في زيادة تماسك الدول الأعضاء داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي"..حسبما أوردته وكالةأنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أن أهداف مينسك هي تعزيز التماسك وتقليل التوترات وحل التناقضات بين الدول من أجل توطيد المنظمة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أوضح أن بيلاروسيا ستطلق حوارا استراتيجيا بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والصين.

وأشار إلى أن الرئاسة البيلاروسية تعتزم بدء الحوار الاستراتيجي بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والصين، وربما أيضًا مع الهند.

ووفقا له، فإن موقف منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المسرح الدولي سوف يتم تعزيزه من خلال توسيع علاقات الشراكة مع الأطراف الدولية المؤثرة في السياسة العالمية، مثل الصين.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلًا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرجيزستان وطاجيكستان. وتتولى أرمينيا رئاسة المنظمة هذا العام، وسيتم نقل الرئاسة إلى بيلاروسيا العام المقبل.