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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين تزف بشرى عن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.. شاهد

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن هناك تراجع في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

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التموين: انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

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انخفاض طفيف.. أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية


وأضاف إبراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية بالإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة شهدت تراجع كبير، متابعا أن سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 وصل لـ 1800 جنيه للجرام.


وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن معدن الذهب يعد مخزن قيمة أساسي يذهب له الجميع، لافتا إلى أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 بلغ 2000 جنيها للجرام.
وأكمل أن من المعروف في الأوقات العصبية في العالم، الناس تدخر للحفاظ على الفائض الخاص بها في لعقارات أو المعادن النفيثة، مثل الذهب أو الفضة.

 

ندرة في السلعة

 

ولافت مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أن حجم الطلب على الذهب كبير، ولديك ندرة في السلعة، وطلب عالي، الأمر الذي يسبب ارتفاع أسعار جرام الذهب خلال الفترة الأخيرة، قبل أن ينخفض مؤخرا.

سعر جرام الذهب


وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أن في مصر العقارات والذهب الملاذ الأمن دائما، وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21، لافتا إلى أن هناك أسباب أخرى أيضا لارتفاع سعر الذهب، مثل ارتفاع سعر الفائدة الذي يقوم بها دائما البنك الفيدرالي الأمريكي، والأمر الذي يؤثر على سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

 

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