حقيقة كشف سرية الحسابات البنكية وبيانات المودعين..وكيل لجنة الخطة والموازنة يوضح

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مجلس النواب ناقش تعديل بإضافة فقرة جديدة خاصة بسرية الحسابات المصرفية.



وأضاف “مصطفى سالم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن التعديل بعيد تمام عن سرية الحسابات الخاصة بالعملاء في البنوك، وهو خاص بتبادل معلومات ضريبية تتعلق بحالات محددة خاصة بتهرب ضريبي خاصة للشركات عابرة القارات.

ولفت إلى أن مصر انضمت إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية عام 2016، والمنتدى تأسس من قبل مجموعة الـ 20، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متابعا: المنتدى يستهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول.

وأكمل: المنتدى شكل مجموعة مراجعة النظراء والقرناء، وتهدف إلى تقييم الدول ومدى التزامها بمعايير المنتدي، مشددا على أن التعديل بعيد عن الحسابات البنكية.