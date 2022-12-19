هاني شاكر يكشف سر اللوك الغامض الجديد ويعلق على فوز الأرجنتين

علق الفنان هاني شاكر على مباراة الارجنتين وفرنسا بكأس العالم، قائلا: مباراة رائعة وكرة غير اللي عندنا خالص.. إحنا بنلعب حاجة تانية مش كرة".



وأكمل "هاني شاكر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة اخيرة” المذاع على قناة "أون"،: ماتش يليق بنهائي كأس العالم..وكنت اتمنى أن تفوز فرنسا بالمبارة"، متابعا: فرنسا كان لديها إصرار كبير للعودة مرة اخرى للمبارةا ونجحت بالفعل.



وأضاف “هاني شاكر”: " الناس دي واخدة البطولة جد وبتلعب بجد..وعشان كدا المنتخبات دي بتوصل أكثر من مرة لكأس العالم على عكس مصر"، مؤكدا على أن ميسي قدم مباراة رائعة.

وفيما يخص صورته المنتشرة مؤخرا بـاللوك الغامض الجديد، أوضح أن الصورة مختلفة وبها غموض.. وهي مقدمة لأغنية جديدة ستكون في الأسواق خلال الأيام القادمة.

