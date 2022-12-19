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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمقابل مادي فلكي .. تعرف علي سر ارتداء ميسي العباية الخليجية

صدى البلد

علق الشاعر امير طعيمة علي لقطة ارتداء ميسي العباية الخليجيه لحظه تتويجه ببطولة كاس العالم .

ونشر أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" بغض النظر عن أن العباية العربية دي أكيد جرى الاتفاق علي لبسها و بمقابل مادي فلكي، الا اننا لازم نحيي صاحب الفكرة.


أيا كان المقابل -ان وجد- فهو قليل مقابل الصورة الأهم في تاريخ لاعب بحجم ميسي. و من الأهم في تاريخ كرة القدم.
وتابع :" صورة ستظل تحكي قصة لأبد الآبدين.
برافو بصراحة 👏

واضاف :" للي سألوا السؤال باحترام:
فكرة ان ميسي اتفاجئ دي مستحيلة لسببين:
١- إن أمير قطر مش هيعرض نفسه لاحتمال ١٪؜ ان ميسي يرفض و يضيع المجهود الكبير اللي عمله.
٢- اللي زي ميسي ده مؤسسة مش لاعب، و النفس اللي بيتنفسه خارج المستطيل الأخضر بيبقى معمول له حساب، و دي مش لحظة عادية دي أهم لحظة في حياته.


بات ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أكثر لاعب يشارك في مباريات بطولة كأس العالم عبر التاريخ، بمشاركته في مباراة فرنسا في نهائي كأس العالم.

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