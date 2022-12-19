حقيقة تدخل ياسين منصور لحل أزمة الزمالك المالية.. مرتضى منصور يجيب

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك حقيقة ما يتردد بشأن تدخل رجل الأعمال الأهلاوي ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم السابق بالنادي الأهلي.

قال مرتضى منصور في تصريحات صحفية لقناة الزمالك، إن ما يتردد حول تدخل ياسين منصور لحل الأزمة بالزمالك بسداد قيمة المحلات التجارية الثمانية التي كان يستأجرها بالزمالك غير صحيح بالمرة.

وأضاف مرتضى منصور أن من منح ياسين منصور عقد ايجار المحلات الثمانية بالنادي هو ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق مقابل 1000 جنيه شهريا للمحل وأنا من قمت باسترداد تلك المحلات بحكم قضائي نهائي.

وأشار رئيس نادى الزمالك، إلى أنه تعاقد مع أحد البنوك الاستثمارية التي ضخت مبلغا كبيرا أنهى الأزمة المالية في النادي بعد حجز ممدوح عباس على أرصدة القلعة البيضاء بالبنوك وليس ياسين منصور كما يردد بعض المرتزقة على السوشيال ميديا من اللجان الإلكترونية المدفوعة الأجر.

فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض أمس الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديث بين المدير الفني فيريرا واللاعبين حول أهمية مباراة حرس الحدود، وضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري، وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية لتطبيقها في المران.

تدريبات تأهيلية لـ"شلبي ونداي"

خضع مصطفى شلبي وإبراهيما نداي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تأهيلية خاصة، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض أمس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية على هامش المران ضمن البرنامج المخصص لهما من الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزهما للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

اليوم .. الزمالك ينتظم في معسكر مغلق لمواجهة حرس الحدود

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب انتهاء المران بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.