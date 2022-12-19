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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية جراء غارات روسية

أرشيفية
أرشيفية

انطلقت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الأوكرانية جراء غارات جوية روسية محتملة في وقت متأخر من ليلة الاحد-الاثنين.

 وأظهرت خريطة الإنذارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت بعد منتصف الليل بقليل في مناطق كيروفوهراد وميكولايف وفينيتسيا ودنيبروبتروفسك، فضلاً عن المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".

وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للوحدات الروسية تم السيطرة على قرية ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقام العدو بمحاولات فاشلة لاستعادة المواقع المفقودة من خلال الهجمات المضادة، ونتيجة القصف المدفعي وأعمال المجموعات الهجومية الروسية، تم صد الهجمات المضادة، وتكبد العدو أكثر من 40 جنديًا أوكرانيا".
 

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