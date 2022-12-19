سجدة لله .. شاهد كيف احتفل شيكابالا بتتويج الأرجنتين بكأس العالم

نشر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب نادى الزمالك ، فيديو له من احتفاله بـ فوز منتخب الرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 في قطر .

وظهر فى الفيديو شيكابالا يسجود فرحة بتتويج الأرجنتين باللقب ".

و توج منتخب الأرجنتين بطلا لكأس العالم 2022 في قطر، اليوم الأحد، بعد الفوز الذي حققه (بضربات الترجيح 4/2) على منافسه منتخب فرنسا على إستاد لوسيل في المباراة النهائية، بعد التعادل 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين.

واحتسب الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ضربة جزاء للأرجنتين بعد تدخل من عثمان ديمبلي على أنخيل دي ماريا داخل منطقة الجزاء.