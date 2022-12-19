عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط عالميا مع تعافي الطلب

أرشيفية
أرشيفية

استعادت أسعار النفط قوتها اليوم الاثنين بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 79.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.89 دولار للبرميل بارتفاع 60 سنتا أو 0.8 بالمئة.

وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط، أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لحالات كورونا بعد أن خففت بكين قيود التنقل.

وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس "على الرغم من زيادة حالات الإصابة بكورونا، فإن التفاؤل الناجم عن إعادة الفتح وتخفيف السياسة (المتعلقة بكوفيد) يعملان على تحسين التوقعات بالنسبة للطلب على النفط".

ويوم الجمعة، أفاد منفذ أخبار الأعمال الصيني كايشين بأن الصين تخطط لزيادة الرحلات الجوية بهدف استعادة متوسط حجم رحلات الركاب اليومية في البلاد إلى 70 بالمئة من مستويات 2019 بحلول السادس من يناير.

واستمرت صادرات الصين من الديزل والبنزين في الارتفاع في نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث اندفعت المصافي لاستخدام حصصها التصديرية لعام 2022 وبيع المخزون المتزايد.

وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي حيث ظل خط أنابيب من كندا إلى الولايات المتحدة مغلقا مع تركيز شركة تي سي للطاقة المشغلة للخط على إزالة تسرب نفطي. وأدى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل 622 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى مصافي التكرير الأمريكية إلى دعم أسعار درجات الخام الأمريكي الثقيل.

كما أدى إعلان وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة بأنها ستبدأ في إعادة شراء النفط الخام من أجل تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى دعم التوقعات بارتفاع الأسعار.

اسعار النفط الصين النفط البنزين الولايات المتحدة الخام وزارة الطاقة الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة فقط.. فتح باب حجز 1284 شقة بهذه المحافظات

صوره عاريا.. عقوبات رادعة تنتظر شقيق الإعلامية شيماء جمال

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

احذروا المخدة الكهربائية.. نجاة إعلامية شهيرة من الموت حرقا أثناء النوم.. شاهد

ترشيحاتنا

اليوم.. قطع المياه عن 12 منطقة رئيسية في القاهرة الجديدة

يفعلها كثيرون.. احذر هذه الحركة في القيام والركوع توجب الإعادة

الطقس اليوم |بارد صباحا ومساء ..والصغري بالقاهرة 16

إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. تفاصيل

الحلو ميكملش.. مش حتصدق تناول الحساء بهذه الطريقة يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

تخطف الأنظار.. فيراري بوروسانجوي 2023 بتعديلات أكثر قوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك التهاب المفاصل.. أطعمة خارقة تقضي على الآلام نهائيا

خد بالك.. أعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

حرق الدهون ونسف الكرش.. في 14 يوما أسرع رجيم لإنقاص الوزن

مجربة ومضمونة .. 5 أطعمة حارقة للدهون اكتشفيها

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ