رضا البلتاجي: نهائي المونديال أفضل مباراة خلال الـ 50 عامًا الماضية.. فيديو

قال رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق، إن مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، كان واحدًا من أصعب وأجمل المباريات التي شاهدها خلال الـ50 عامًا في مسيرته مع اللعبة.

وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اختيار الحكم البولندي للمباراة، كان موفقًا للغاية، ونجح في الخروج من المباراة إلى بر الأمان رغم صعوبتها.

ركلة جزاء الأرجنتين

وأشار إلى أن ركلة جزاء الأرجنتين، كانت صحيحة ومستحقة، بينما الحكم لم يذهب إلى تقنية الفيديو ولو مرة واحدة، بما فيهم الـ3 ركلات التي تم احتسابها، رغم امتداد المباراة إلى شوطين إضافيين وركلات ترجيح.

وأوضح أن الحكم كان شجاع للغاية، وواثقًا في قراراته، لذلك لم يُفسد المباراة بقرارات غير صحيحة، مضيفًا «الحكم أعطى درس لكل حكم يريد النجاح في عمله، خاصة وأن كل قراراته صحيحة ولم يُعكر صفو الوجبة الدسمة وأضاف لمتعة المباراة».