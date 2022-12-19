أخبار السوشيال: أحمد حسن يكشف حقيقة اعتزال ميسي دولياً.. وخالد الغندور يعلق على مباراة نهائى كأس العالم

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، على مباراة نهائى كاس العالم بين منتخب فرنسا والارجنتين التى انتهت بفوز الارجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 .

كشف الكابتن احمد حسن ، لاعب منتخب مصر السابق ، عن حقيقة اعتزال ليونيل ميسي دولياً بعد الفوز بكأس العالم.

علق الفنان محمد هنيدي، على فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم وذلك بعد تغلبه علي المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2، في المباراة الختامية وحصول ميسي على لقب افضل لاعب فى البطولة .

علق فرج عامر ، رئيس نادى سموحة ، على تنظيم قطر لـ بطولة كاس العالم ، التى انتهت اليوم بتتويج منتخب الارجنتين .