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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار السوشيال: أحمد حسن يكشف حقيقة اعتزال ميسي دولياً.. وخالد الغندور يعلق على مباراة نهائى كأس العالم

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

فيلم رعب .. خالد الغندور يعلق على مباراة نهائى كاس العالم | شاهد

 

علق خالد الغندور ، لاعب الزمالك السابق ، على مباراة نهائى كاس العالم بين منتخب فرنسا والارجنتين التى انتهت بفوز الارجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 . 

 

أحمد حسن يكشف حقيقة اعتزال ميسي دولياً بعد الفوز بكأس العالم .. شاهد

 

كشف الكابتن احمد حسن ، لاعب منتخب مصر السابق ، عن حقيقة اعتزال ليونيل ميسي دولياً بعد الفوز بكأس العالم.

 

محمد هنيدى بعد تتويج الارجنتين : ميسي ابن سيليا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

 

علق الفنان محمد هنيدي، على فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم وذلك بعد تغلبه علي المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2، في المباراة الختامية  وحصول ميسي على لقب افضل لاعب فى البطولة . 

 

فرج عامر : قطر نفذت أرقي مسابقة رياضية في التاريخ والكور المستخدمة في البطولة صناعة مصرية

 

علق فرج عامر ، رئيس نادى سموحة ، على تنظيم قطر لـ بطولة كاس العالم ، التى انتهت اليوم بتتويج منتخب الارجنتين . 

مصر فرنسا الزمالك منتخب ليونيل ميسي منتخب مصر فرج عامر خالد الغندور

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