عمر خورشيد عن مشهده مع يسرا: واقف حالي لحد دلوقتي

نشر الفنان عمر خورشيد عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة من مشهد له مع الفنانة يسرا من فيلم ما تيجي نرقص .

وعلق عمر خورشيد علي الصورة ممازحا :اهو المشهد دا هو سبب وقف حالي لحد دلوقتي مصر كلها حسدتني ولسة بتحسد فيا .

عمر خورشيد

كشف الفنان الشاب عمر خورشيد، تفاصيل جديدة عن أعماله الفنية، مؤكدا أنه قدم أعمال فنية في بداية مسيرته قبل أن يقع في الغرور.

وأضاف عمر خورشيد، في حوار مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: “أؤمن بإرادة ربنا وفي انتظار نقله كبيرة في مشواري الفني.. تعلمت من أخطائي وأحرص على اختيار أدوار دون المستوى”.

شوفتي نفسي أوي



وتابع الفنان الشاب عمر خورشيد: شوفت نفسي أوي، والغرور سبب اللي حصل لي بعد كذا عمل لي، وعملت أربعة أفلام لم يعرضوا في السينما حتى الآن".



وأكمل عمر خورشيد: “يتم اختياري في أدوار غير لائقة، سبب اعتراضي”.