سعر مينى كانترمان اس موديل 2023 في الكويت| تعرف عليه

تنافس سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023 سيارات مثل، جيب رينيجيد، ونيسان كيكس، وتتوافر سيارة مينى كانترمان أس الـ SUV صغيرة الحجم متعددة الاستخدامات في 3 نسخ ، وتشتهر مينى كانترمان اس بتصميمها المميز، واحتوائها علي أدوات ترفيه متعددة، وذلك ما جعلها ذات سمعة طيبة بين إصدارات السيارات الفاخرة .

سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023

مواصفات محرك سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023

تستمد سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 450 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 306 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 4.9 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 260 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 7.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023

قياسات سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023

تقدم سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023 بطول 4.299 مم، وعرض 1822 مم، وارتفاع 1557 مم، وقاعدة عجلات 2.670 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 450 لتر .

سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023

مميزات سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023

تمتلك سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023 العديد من المميزات والتجهيزات منها، مقود حركة أوتوماتيك، وتحكم الصوت على عجلة القيادة، ومدخل aux، وبلوتوث، وCD، والتحكم بالسرعة، وضغطة التحكم بالسرعة على المقود، وكمبيوتر يوضح المسافة و الوقود و متوسط السرعة، وواجهة وسائط متعددة عالية الوضوح، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، ومسند ذراع أمامي من الجلد، ونظام دعم قطني ، ومكيف هواء، وميكروفون، ونظام الرؤية الليلية، وعداد مسافات، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وإمكانية فتح النوافذ عن بعد، وUSB، وسماعات لاسلكية.

سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023

سعر سيارة مينى كانترمان اس موديل 2023

الفئة الأولي تقدم بسعر 15.300 ألف دينار كويتي .

الفئة الثانية تقدم بسعر 16.900 ألف دينار كويتي .

الفئة الثالثة تقدم بسعر 17.500 ألف دينار كويتي .

