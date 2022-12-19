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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحف فرنسا بعد خسارة كأس العالم 2022 : تحطم الحلم

صدى البلد

سلطت الصحف الفرنسية، اليوم، الإثنين، الضوء على هزيمة الديوك وتتويج الأرجنتين التاريخي ببطولة كأس العالم قطر 2022، في المباراة النهائية.

وتوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

وكان الوقت الأصلي والإضافي، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الأرجنتين وفرنسا بنتيجة 3/3، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد لوسيل.

وخرجت صحيفة "ليكيب" كاتبة: مبابي ابق رأسك مرفوعا".

وتابعت"مواجهة ميسي ومبابي حصلت بالفعل" وأعطت النجم الفرنسي 9 نقاط مقابل 8 لميسي"

وعنونت صحيفة "لو باريزيان" "فخورون بكم".

وكتبت صحيفة “ليبراسيون”: "الأساطير" رفقة صورة لميسي ومبابي لعد تألقهما في المونديال.

وكتبت صحيفة L’est eclair "بطولة العالم للأرجنتين.. حلم محطم".

وتابعت: "خسرت فرنسا تاجها العالمي أمس في قطر ، على الرغم من ثلاثية من كيليان مبابي خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين بعد لسيناريو متعدد التقلبات".

وقالت صحيفة La republique "تخسر فرنسا اللقب العالمي بركلات الترجيح بعد نهائي أسطوري ضد الأرجنتين".

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