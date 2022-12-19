رغم مرارة الخسارة.. احتفالات الأرجنتين بنهائي كأس العالم تسجل متابعة قياسية بفرنسا

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن ما يقرب من 24 مليون شخص شاهدوا المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر، في فرنسا.

وحظيت شبكة "تي.أف.1" الفرنسية "بإقبال مشاهدة تاريخي"، رغم أن المنتخب الفرنسي خسر (2-4) بركلات الترجيح أمام المنتخب الأرجنتين أمس الأحد، بحصة سوقية بلغت 81%.

وحدثت ذروة المشاهدة في الساعة 18:53، عندما شاهد 29.39 مليون شخص لحظة خسارة المنتخب الفرنسي للقب بركلات الترجيح.

هذا الرقم لا يتضمن المشاهدين الذين تابعوا المباراة على القناة التي تطلب اشتراك "بي.إن. سبورتس"، والتي لا تنشر أبدا عدد مشاهديها.

ووفقا ل"تي.أف.1" فإن الرقم القياسي السابق كان خلال مباراة الدور قبل النهائي لمونديال 2006 بين فرنسا والبرتغال، والتي شاهدها 22 مليون مشاهد.

وفي ألمانيا، تابع 13.86 مليون مشاهد المباراة النهائية في قطر عبر شبكة "أيه.أر.دي"، وكانت هذه هي ثالث أكثر المباريات مشاهدة في البطولة.

وقبل 4 سنوات تابع 21.45 مليون شخص نهائي بطولة كأس العالم في روسيا.

وكانت أكثر مباراة تمت متابعتها في ألمانيا خلال البطولة في قطر هي المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على كوستاريكا (4-2)، والتي حسمت خروج ألمانيا من البطو