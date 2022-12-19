تذكر أمه وأبيه .. رسالة مؤثرة من الفنان هشام الشربيني قبل وفاته

توفى صباح اليوم الفنان هشام الشربيني ، وكان آخر منشوراته على الفيس بوك ، بوست مثبت أحيا فيه ذكري رحيل وفاة شقيقه وتذكر أمه وأبيه.

وكتب هشام الشربيني : “اليوم الذكرى السنوية الأولى لأخى الحبيب المستشار الجليل أشرف الشربيني، ربنا يرحمك ويرحم أبي وأمي ويغفر لكم، ويحسن إليكم”.

تابع : " ويجعل قبركم روضة من رياض الجنة، ويجعل مثواكم الجنة ويلحقكم بالصديقين والشهداء والصالحين، ومن حسنت أعمالهم إلى يوم الدين وحسن أولئك رفيقًا".

ريهام عبد الغفور وهشام الشربيني :

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سبب وفاة الفنان هشام الشربينى الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم .

وكتبت ريهام عبد الغفورعبر حسابها بفيسبوك :"حفضل أقول إن الشغلانه للأسف بتقصر العمر الإفتراضي للبني آدم الأعمار بيد الله بس أكيد الإحباط وعدم تحقيق الأحلام والسعي الدائم بدون نتيجه شيء قاتل الله يرحمه ويحسن إليه .. هشام الشربيني".

وفاة هشام الشربيني :

أعلن الفنان الشاب محمد يوسف وفاة الفنان هشام الشربينى صباح اليوم عبر حسابه بفيسبوك .

وكتبت محمد يوسف :" لا حول ولا قوة إلا بالله هشام الشربينى فى ذمة الله "

وقدم الفنان هشام الشربينى مجموعة من الأعمال أبرزها “: حكاية شفيقة ومتولي، نساء في الغربة، الفتح المبين، ابن ماجة القزويني، الملك لير، حرس سلاح، إمام الدعاة، بنت أفندينا، المهنة طبيب، الإمام النسائي، خالي من الكلستيرول، أسلحة دمار شامل، قضية رأي عام، امرأة فوق العادة، دموع القمر، أدهم الشرقاوي، ريش نعام، تلك الأيام، الجماعة «الجزء الأول»، أغلى من حياتي”.

أعمال هشام الشربيني :

وعمل هشام الشربيني،مخرجا في بعض المسلسلات التلفزيونية، مثل: مسلسل الغربة ومسلسل حارة الشرفا، وفي التسعينبات بدأ العمل ممثلاً في التلفزيون ثم المسرح والسينما، وكتب السيناريو والحوار لمسلسل الألغاز والمغامرون الخمسة.