خروج جمال عبد الحميد من المستشفى بعد إجراء قسطرة بالقلب

نشر أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أول صورة للكابتن جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، بعد خروجه من المستشفى وعودته إلى منزله، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وشارك يونس الصورة عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقًا: "حمدًا لله على سلامتك كابتن جمال عبد الحميد.. خرج بالسلامة".

كان جمال عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق، قد علق علي مباراة مصر وأسبانيا، التي جمعت الفريقين، في إطار الاستعدادات للمشاركة ببطولة كأس العالم 2026.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتوح بعد مباراة اسبانيا اثبت للجميع انه افضل باك شمال في العالم كله مش بس ف افريقيا.. اللى يقدر يوقف لعيب ب امكانيات وقدرات لامين يامال يقدر يوقف اي لعيب في العالم".

واضاف: "مباراة زي اسبانيا دى تثبتلك ان مواهب الزمالك هى اعلى كواليتي ف افريقيا ولو متوفر ليهم فلوس ف الاهلى هيقدرو ينافسو كبار أندية اوروبا".