شيخ الأزهر يتفقد مدينة البعوث ويطالب بتذليل العقبات أمام الطلاب الوافدين.. صور

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، زيارة مفاجئة لمدينة البعوث صباح اليوم، وذلك لمتابعة سير العمل بالمدينة، والتأكد من مدى الخدمة المقدمة للطلاب الوافدين.

وتفقد شيخ الأزهر، مختلف الادارات بالمدينة، ومكتبة المدينة ومدينة الطالبات والإدارة العامة للطلاب الوافدين، حيث قام بمقابلة بعض من الطلاب الوافدين وسماع مشاكلهم والوقوف عليها.

شيخ الأزهر

وشدد شيخ الأزهر خلال الزيارة على رفع كفاءة المكتبة وتزويدها بالكتب والمراجع حتى يتحقق الغرض منها وإعطاء توجيهات بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأبنائه الطلاب الوافدين، وتوفير المناخ المناسب للدراسة وكافة سبل الراحة وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم.

من جهتهم عبر الطلاب الوافدين بالمدينة عن مدى سعادتهم بالدعم والرعاية والاهتمام التي يقدمها شيخ الأزهر، متمنين له دوام الصحه والعافية.

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث

الإمام الأكبر يتفقد مدينة البعوث