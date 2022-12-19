أستاذة بالأزهر: أعود طالباتي على التحدث بالفصحى خلال المحاضرات

علقت الدكتورة عزيزة الصيفي، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، على القرار الجديد الصادر من الجامعة بشأن إلزام أعضاء هيئة التدريس بالحديث باللغة الفصحى خلال المحاضرات.

وقالت عزيزة الصيفي، لصدى البلد، إن هذا القرار سديد ومهم للغاية ، منوهة أن اللغة هى التى تحافظ على هويتنا العربية والإسلامية فهى لغة القرآن الكريم، وأننا الآن في أمس الحاجة للتمسك بلغتنا العربية وإتقان التحدث بها وخاصة فى المحاضرات.

وتابعت الصيفي: كنت دائما أشجع الطالبات وأعودهن للحديث بلسان فصيح أثناء المحاضرة،

بل أنني أدعو كل معلم وكل أستاذ جامعى فى جميع التخصصات وليست العربية والشرعية فقط أن يتحدث بها، حفاظا عليها من تلك الهجمات الشرسة عليها واتهامها بالقصور وهى التى قال عنها حافظ ابراهيم : وسعت كتاب الله لفظا وغاية.. وما ضقت عن اي به وعظات

وأشارت إلى أن هذا التغريب الذى يحدث لها على السن أبنائنا، الذين يتحدثون الآن بلغة تمتزج معها اللغات الأخرى، ويظنون أن ذلك من دواعي الشعور بالتميز والتحضر، للأسف هناك أمم أخرى فى العالم يتمسكون بلغتهم ويرفضون أن تحدثهم بغيرها، فكيف ونحن نتباهى بالتحدث بغير لغتنا.

كما تابعت: ثم أننا فى الأزهر معنا طلاب وافدون لايفهمون العامية لذا وجب التحدث بالفصحى، وإذا كان لكل أمة لغتها العامية، فإنها مشتقة من أصل اللغة لذا وجب الحرص على العربية الفصحى لأنها لغة الكتابة والتواصل وفى بقائها بقاء لنا، وبها نكتسب احترام الشعوب.