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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم بـ محلات الصاغة في مصر ،والتي تتنوع مابين عيارات الـ 24 و 22 و 21 و 18 و 14 والتى تعد الأشهر في عمليات بيع الذهب في مصر .

تشهد أسعار الذهب في محلات الصاغة بـ مصر ، انخفاضا نسبيا على غير المتوقع في ظل ارتفاع أسعار الذهب خلال الايام الماضية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم نرصدها كالتالي :

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر بدون مصنعية، عيار 24 بيع 1863 للبيع و الشراء 1886 جنيه .
فيما سجل سعر الذهب اليوم لعيار 22 للبيع 1708 و للشراء 1729 ليكون متاح بمحلات الصاغة بدون مصنعية .
وحققت أسعار الذهب عيار 21 والذى يعد الاوسع انتشارا في مصر 1630 جنيه للبيع و الشراء 1650 جنيه.
وجاء سعر الذهب عيار 18 للبيع 1397 و شراء 1414 جنيه بدون مصناعية ، و هى المعدن الاكثر تداولا بين نظرائه.

هبوط تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وحققت أسعار الذهب اليوم لعيار 14 للبيع 1087 جنيه و شراء 1100 جنيه ، و سعر الذهب عيار 12 للبيع 931 وشراء 943 جنيه .
وجاءت أسعار الاونصة للبيع 57935 جنيه و للشراء 58646 ، وسعر الجنيه الذهب للبيع 13040 والشراء 13200 ، و حقق كيلو الذهب للبيع 1862857 و شراء 1885714 للشراء.

على جانب أخر فجر هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، مفاجأة سارة عن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة المقبلة.
وأكد هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء أمس الإثنين، أن أسعار الذهب تشهد تراجعا في الأسواق المحلي، مضيفا أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر تراجعا حاليا.

وأضاف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر جرام الذهب استقر نسبيا، وهذا شيء جيد خلال الفترة الحالية، متابعا أن هناك هبوطا كبيرا في سعر الذهب بمنتصف التعاملات اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير.

وتابع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر اونصة الذهب تراجع بمقدار ١٠ دولارات في أسواق الذهب العالمية، وهذا أمر ساهم في انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21. 

 

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