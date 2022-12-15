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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأيام الماضية ، بعد ما سجّلت أعلى مستوى لها يوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 360 جنيهًا مقارنة بيوم الأربعاء الماضي 7 ديسمبر 14160 جنيهًا، بينما سجّل اليوم  1380000 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

فيما تراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم بقيمة 155 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر الاثنين 5 ديسمبر، إذ سجل اليوم الأربعاء 1675 جنيهًا كأقل سعر بعد ما وصل إلى 1830 جنيهًا كأعلى سعر في وقت سابق.

وسجّل سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 سجل 946  جنيهًا، وعيار 14 سجل 1,117 جنيها.

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الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1808 دولارات بعد 1,810 دولارات اليوم ، وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب استقرارًا، إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي"31.1 جرام،  1810 دولارات

الذهب

أسعار الذهب في مصر

ونرجع للتعاملات المحلية مرة آخرى، هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,971 جنيهًا بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1725 جنيه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,479 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,150 جنيهًا.

الذهب 

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وتراجع سعر جرام المعدن عيار 21 بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,971 جنيهًا للشراء اليوم.

وهبطت الأسعار ، وسجل عيار 21 : 1725 جنيه بعد 1830 جنيهًا الاثنين الماضي ، فيما وصلت أسعار  عيار 18 اليوم بين 1,436  و 1,479 جنيهًا.

الذهب 

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويهتم المقبلون على الزواج والمواطنين الذين يدخرون أموالهم في الذهب خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات الذهب عن أسعاره بيع وشراء، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1675 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21  للشراء 1725 جنيها ، حيث أن الفارق بين أعلى سعر وصل إليه 5 ديسمبر وأقل سعر له اليوم 155 جنيهًا.

وشهدت أسعار الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الاثنين 5 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1830 جنيهًا.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1725 جنيه اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر الجرام من الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويسعى الملايين بشكل يومي لمعرفة أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب 

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1725 جنيه للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس: 1971 جنيهًا.

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1675 جنيهًا للبيع و1725 جنيه للشراء. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,479 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,150 جنيهًا

الذهب 

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,800 جنيه

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1808 دولارات.

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتغير أسعار الذهب اليوم الخميس بالمصنعية من مكان لآخر، ووراء هذا التغير اختلاف محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويهتم الكثير بشكل يومي بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.

الذهب
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